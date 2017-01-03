Студентов Кыштыма и Озёрска ждут сюрпризы в горнолыжном центре на Егозе

Автор: КР от Сегодня, 12:19 Категория: Спорт

В предстоящие выходные 28 и 29 января горнолыжный центр «Егоза» в Кыштыме подготовил в честь минувшего праздника российского студенчества приятный сюрприз. Студентам, которые выберутся на Егозу в субботу и воскресенье подарят пять бесплатных подъёмов при покупке двухчасового скипасса. Чтобы воспользоваться такой возможностью, молодым людям надо будет предъявить студенческий билет.

Праздничную атмосферу для любителей горных лыж и сноуборда будет создавать на склоне горы бодрящая музыка. В субботу драйва в катание добавит специально приглашённый ди-джей Сергей Захаров из Челябинска. Главный же подарок – пушистый, только что выпавший снег – для всех горнолыжников уже сделала небесная канцелярия.