Юные хоккеисты из Тайгинки с разгромным счётом обыграли соперников из Кыштыма

Автор: КР от Сегодня, 14:31 Категория: Спорт

В минувшее воскресенье в посёлке Тайгинка состоялось открытие новой хоккейной коробки. Об этом в понедельник на аппаратном совещании в администрации Кыштымского городского округа сообщил начальник управления по обеспечению жизнедеятельности посёлков Николай Стуков.

На торжественное открытие хоккейного корта собрались не только жители посёлка, но и те, кто возводил новый спортивный объект – представители местного предприятия «Джей Ви Пи-Урал» во главе с Павлом Чистоедовым. Средства на строительство коробки – около миллиона рублей – выделил почётный гражданин города Кыштыма, а ныне московский бизнесмен Виктор Пичугов.

После официальной части на новом льду в товарищеском матче сошлись спортсмены из кыштымской «Школы хоккея» и тайгинские школьники. Хозяева поля обыграли гостей со счётом 8:4. И это притом, что в команде тайгинцев было всего девять человек, тогда как у их соперников – 16. То есть явный перевес в запасных игроках был у кыштымцев.

Будущих Малкиных и Овечкиных в Тайгинке тренирует дежурный слесарь «Джей Ви Пи-Урал», а в прошлом игрок уже не существующей хоккейной команды «Уралграфит» Олег Мазарин. Всего его секцию посещают полтора десятка спортсменов в возрасте от семи до 14 лет.

Глава Кыштымского округа Людмила Шеболаева предложила ввести тайгинских хоккеистов в состав «Школы хоккея», а их тренеру Олегу Мазарину выделить полставки.