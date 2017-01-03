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Футболисты Кыштыма приглашают болельщиков на свои снежные матчи

Автор: КР от Вчера, 16:51 Категория: Спорт

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Завтра на центральном стадионе физкультурно-спортивного комплекса стартует зимнее первенство Кыштыма по футболу на снегу. В соревнованиях примут участие восемь команд.

 

В первый игровой день, 21 января, в 11 часов на поле встретятся «Ветераны «Металлурга» и их соперники из «ЭлектроАрсенала». Через час их сменят другие команды – «ОФК» и «ОФК-2».

 

В воскресенье, 22 января, в 11 часов «Металлург» сыграет против «Кварца». В полдень начнётся матч «Карабаша» и «Кварца Юноши».  

 

Такие футбольные встречи в рамках первенства будут проходить каждые выходные.  Начало в 11 часов.

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