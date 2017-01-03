Кыштым снова посетит боксёр Чингисхан

Автор: КР от Сегодня, 15:50 Категория: Спорт

В ближайшую субботу в физкультурно-спортивном комплексе на улице Малышева, 60 состоится ежегодный открытый турнир по боксу в память о Валерии Перевощикове. Кыштымский тренер, принимавший активное участие в развитии физкультуры и спорта в городе, становился неоднократным призёром областных соревнований, серебряным призёром чемпионатов России.

Как сообщил сайту «КР» старший тренер боксёрского клуба «Ринг» Гайнулла Исламов, на турнир съедутся около сотни спортсменов от десяти до 15 лет из Копейска, Каслей, Озёрска, Снежинска, Верхнего Уфалея и Кургана. Только из нашего города в соревнованиях примут участие 15 человек, четверо из которых – дебютанты.

Гостем мероприятия станет известный спортсмен, интерконтинентальный чемпион по версии международной боксёрской организации Денис Шафиков. После участия в открытии турнира, которое состоится в 13 часов в большом игровом зале ФСК, Чингисхан (такое прозвище он получил после того, как стал выходить на ринг в национальной башкирской одежде) даст всем желающим автографы и сфотографируется с ними.

Бои в первый турнирный день продлятся до 18 часов. В 11 часов в воскресенье спортсмены вновь выйдут на ринг. Награждение победителей начнётся в 14 часов.