Внимание! На сайте начат прием оплаты за подписку на газету «Кыштымский рабочий» с помощью банковских карт и электронных платежных систем. Подписку можно оформить здесь. Уважаемые посетители. На сайте реализована авторизация через социальные сети. Нажмите «Вход» и выберите иконку своей сети.

» » В окрестностях Кыштыма сноуборд превратили в конеборд

В окрестностях Кыштыма сноуборд превратили в конеборд

Автор: КР от Вчера, 13:54 Категория: Спорт

  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

 

В спортивно-туристическом центре «Провинция» в минувшие выходные был изобретён новый вид спорта – конеборд. Так назвал экстремальное развлечение спортсмен из Екатеринбурга Александр Пряжкин. С помощью верёвок он закрепил сноуборд за предоставленной в его распоряжение лошадью и на скорости 37 километров в час прокатился по заснеженному лесу в окрестностях Слюдорудника.

 

Это далеко не первый эксперимент Александра со сноубордом. Он мчался на доске по лужам за машиной, по снегу – за собаками хаски. В планах у оригинала езда на сноуборде с помощью ковша экскаватора.

Комментарии:

Добавить

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter