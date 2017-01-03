В окрестностях Кыштыма сноуборд превратили в конеборд

Автор: КР от Вчера, 13:54 Категория: Спорт

В спортивно-туристическом центре «Провинция» в минувшие выходные был изобретён новый вид спорта – конеборд. Так назвал экстремальное развлечение спортсмен из Екатеринбурга Александр Пряжкин. С помощью верёвок он закрепил сноуборд за предоставленной в его распоряжение лошадью и на скорости 37 километров в час прокатился по заснеженному лесу в окрестностях Слюдорудника.

Это далеко не первый эксперимент Александра со сноубордом. Он мчался на доске по лужам за машиной, по снегу – за собаками хаски. В планах у оригинала езда на сноуборде с помощью ковша экскаватора.