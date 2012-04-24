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В Кыштыме любителям экстрима предложат арбалет, лук и копьё

Автор: КР от Вчера, 17:33 Категория: Спорт

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Как уже сообщалось на сайте «КР», в городском парке имени А. С. Пушкина первой ласточкой возрождения сферы досуга и отдыха станет открытие ООО «Активный отдых» пейнтбольного центра.

 

На сегодня уже готова праздничная афиша, приуроченная к началу игр. Ранее открытие площадки планировалось на 3 января, теперь установлена новая дата ­ – 4 января. Одновременно с пейнтболом любителям экстрима и подвижных игр в новом центре предложат проверить крепость рук и зоркость, используя лук, арбалет, копьё, нож или топор.

 

Пейнтбольный центр на сегодня имеет весь необходимый инвентарь, в том числе для самых маленьких игроков, а таковыми могут стать дети с шести лет. Для них приготовлено современное оружие, вес которого составляет всего 700 граммов.

 

Сегодня «Активный отдых» принимает заявки на проведение самых первых игр. Вопросы и справки по телефону: 8-951-776-77-06. И, конечно же, первооткрывателям пейнтбола в городском парке обещаны новогодние сюрпризы и подарки от Деда Мороза и Снегурочки.

 

 

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Надо сходить. Город преображается!!! 
 
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