В Кыштыме любителям экстрима предложат арбалет, лук и копьё

Автор: КР от Вчера, 17:33 Категория: Спорт

Как уже сообщалось на сайте «КР», в городском парке имени А. С. Пушкина первой ласточкой возрождения сферы досуга и отдыха станет открытие ООО «Активный отдых» пейнтбольного центра.

На сегодня уже готова праздничная афиша, приуроченная к началу игр. Ранее открытие площадки планировалось на 3 января, теперь установлена новая дата ­ – 4 января. Одновременно с пейнтболом любителям экстрима и подвижных игр в новом центре предложат проверить крепость рук и зоркость, используя лук, арбалет, копьё, нож или топор.

Пейнтбольный центр на сегодня имеет весь необходимый инвентарь, в том числе для самых маленьких игроков, а таковыми могут стать дети с шести лет. Для них приготовлено современное оружие, вес которого составляет всего 700 граммов.

Сегодня «Активный отдых» принимает заявки на проведение самых первых игр. Вопросы и справки по телефону: 8-951-776-77-06. И, конечно же, первооткрывателям пейнтбола в городском парке обещаны новогодние сюрпризы и подарки от Деда Мороза и Снегурочки.