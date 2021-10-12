Девятилетний спортсмен Динияр Мугинов сегодня заложил первый камень в строительство нового ФОКа на Нижнем Кыштыме

Вчера, 15:19 Категория: Спорт

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В микрорайоне Нижнего Кыштыма, рядом с ДК металлургов, несколько минут назад закончилось торжественное мероприятие – закладка первого камня в строительство фундамента нового физкультурно-оздоровительного комплекса.

Напомним, возводить социально-значимый объект в нашем городе будет Русская медная компания. В строительство ФОКа площадью свыше двух с половиной тысяч квадратных метров в общей сложности планируется инвестировать 340 миллионов рублей. Здесь разместятся два просторных спортивных зала, тренажёрный зал и скалодром. Ежегодно этот объект смогут посещать порядка двухсот тысяч человек.

Специально по такому случаю в Кыштым приехали министр физической культуры и спорта Челябинской области Максим Соколов, вице-президент Русской медной компании по кадровой политике и социальной ответственности Анна Шабарова. На строительную площадку, где вот-вот закипит работа, пригласили школьников и спортсменов.

– У Русской медной компании большой опыт в возведении социально-значимых объектов, – сказал Максим Анатольевич. – И, что самое главное, если РМК обещает построить, она строит это качественно и в срок. Уверен, что этот объект станет местом притяжения для всех жителей Кыштыма, а в скором времени после возведения объекты мы услышим новые имена спортсменов, которые будут прославлять свою малую родину на всероссийских и международных соревнованиях.

Анна Алексеевна Шабарова отметила, что строительство нового физкультурно-спортивного комплекса станет лучшим подарком к юбилею города – в следующем году, когда и запланирована сдача объекта, Кыштым отметит своё 265-летие.

Гостей поприветствовали также глава Кыштымского городского округа Людмила Шеболаева и генеральный директор АО «КМЭЗ» Андрей Кудрявцев.

– Мы сегодня присутствуем при рождении нового объекта, точки притяжения, и это очень важно для всех жителей города и, особенно, для Нижнего Кыштыма, – сказала Людмила Александровна. – Хочу выразить слова искренней признательности и благодарности Русской медной компании и лично Игорю Алексеевичу Алтушкину – человеку слова и дела. В июле была только выбрана площадка для строительства ФОКа, а сегодня мы уже закладываем первый камень. И я верю, что в следующем, юбилейном году, мы вновь соберёмся здесь и будем открывать физкультурно-спортивный комплекс.

Андрей Викторович назвал строительство ФОКа большой мечтой медеэлектролитного завода. По его словам, новый объект позволит заводчанам и жителям города стать ближе к спорту, стать здоровее и успешнее, чтобы жить полной жизнью и работать на предприятии.

– Спасибо Русской медной компании, – сказал Андрей Кудрявцев. – Это действительно подарок к юбилею завода и города.

Важная миссия заложить в фундамент будущего здания первый камень была поручена девятилетнему Динияру Мугинову – юному спортсмену, а также сыну и внуку кыштымских металлургов. С помощью раствора и мастерков Динияр вместе с министром спорта, главой округа и руководителями РМК и КМЭЗ аккуратно заложили первый камень будущего ФОКа. В честь этого важного для нашего города события были даже зажжены яркие фейерверки.

После торжества кыштымцы ещё долго не расходились – многим хотелось сфотографироваться возле закладки первого камня.