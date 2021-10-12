Житель Кыштыма стал призёром марафона «Путь к роднику»

Вчера, 12:38 Категория: Спорт

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Спортивно-туристический центр «Провинция» в посёлке Слюдорудник закрыл легкоатлетический сезон главным пробегом – XVII традиционным межрегиональным марафоном «Путь к роднику». Участники из разных городов Челябинской и Свердловской областей приехали, чтобы не только в очередной раз проверить свои силы, но и насладиться яркими красками осени и временем, проведённым в окрестностях посёлка.

Взрослым предстояло преодолеть дистанции в 21 и 42 километра, детям – 1, 3 километра.

Наш земляк Сергей Холин преодолел дистанцию протяжённостью 42 километра за 2 часа 46 минут и 46 секунд, установил личный рекорд и занял третье место на пьедестале почёта в абсолютном первенстве.