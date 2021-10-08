Кыштымские школьники примут участие в новом спортивном проекте РМК по многоборью

Вчера, 18:13 Категория: Спорт

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Русская медная компания анонсировала новый масштабный проект «Многоборье РМК». Гармоничное всестороннее физическое развитие детей, укрепление их здоровья и воспитание морально-волевых качеств – миссия проекта. Ежегодно соревнования по многоборью будут проходить среди учащихся школ Челябинской, Свердловской и Оренбургской областей.

Школьники в возрасте от 6 до 17 лет посоревнуются в таких дисциплинах, как подтягивание на турнике, прыжки в длину, отжимание, пресс, приседания и запрыгивание на тумбу. В этом году «Многоборье РМК» пройдёт в два этапа в Кыштыме и Карабаше, Варненском, Карталинском, Коркинском и Нагайбакском районах, а также в посёлках Межозёрном и Томинском, в городе Полевском и Новоорском районе.

В рамках подготовительного этапа к отборочным школьным соревнованиям на площадках в ФОК РМК в Варне и в Академии единоборств РМК в Екатеринбурге прошёл семинар для учителей физкультуры школ с территорий присутствия Группы РМК. В ходе обучения судьи соревнований познакомили педагогов с основными дисциплинами и детально разобрали упражнения для дальнейшего судейства учащихся школ и определения победителей отборочных этапов, которые пройдут в течение октября 2021 года.

- Мы проходили обучение в Екатеринбурге в «Академии единоборств РМК», - рассказала сайту “КР” учитель физкультуры средней школы № 10 города Кыштыма Вероника Коледина. - Это современный спортивный центр. На четырёх этажах размещаются 12 направлений боевых искусств: бокс, MMA, тайский бокс, кикбоксинг, карате косики, карате киокусинкай, дзюдо, греко-римская борьба, джиу-джитсу, грэпплинг, силовой экстрим, кроссфит. 20 октября в нашем городе будет проходить городской этап соревнований по многоборью среди учащихся 6-17 лет,организаторами которых является РМК. В городском этапе будут участвовать лишь 11 человек от каждой школы. В соревнованиях важно не только количество выполненных упражнений, но их правильность. Именно этому нас обучали настоящие профессионалы в городе Екатеринбург. Спортивный проект, безусловно, очень важен для детей, для их развития, стремления к здоровому образу жизни и популяризации спорта.

Участники «Многоборья РМК», набравшие наибольшее количество очков в отборочных соревнованиях, попадут в финал. Он пройдёт в Академии единоборств РМК в Екатеринбурге в ноябре 2021 года. Здесь определят 33 победителя – по 3 номинанта в каждой из 11-ти категорий среди школьников младшего возраста и подростков.

Комментирует вице-президент по кадровой политике и социальной ответственности Анна Шабарова:

-Ежегодно Русская медная компания реализует комплекс мероприятий, направленных на популяризацию здорового образа жизни, формирование приверженности к физической активности и здоровым привычкам. Забота о подрастающем поколении – одна из приоритетных задач компании. «Многоборье РМК» – проект, который гармонично включает в себя всестороннее развитие детей: воспитывает и укрепляет дисциплину, закаляет характер, развивает навык достижения целей, побуждает работать над собой и добиваться успехов в спорте и других сферах.