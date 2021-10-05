Кыштымская боксёрша Ксения Моисеева стала победителем первого этапа подготовки к чемпионату России

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В Челябинской спортшколе олимпийского резерва «Алмаз» с 29 сентября по 2 октября проходил традиционный турнир по боксу, посвященный Дню города и памяти Николая Попкова. В нём приняли участие 147 спортсменок из Челябинской, Свердловской, Кемеровской, Тюменской, Иркутской, Омской, Оренбургской областей, ХМАО, Бурятии и Башкортостана, а также из Москвы.

Турнир прошёл в двенадцати весовых категориях по четырём возрастным группам: 13-14 лет, 15-16 лет, 17-18 лет, 19-40 лет. Это первый этап подготовки южноуральских спортсменок к чемпионату России по боксу среди женщин.

Наша землячка, 13-летняя Ксения Моисеева, тоже стала участником первого этапа отборочного тура на Чемпионат России. Девушка, которая три года подряд одерживала победы и не проиграла ни одного поединка, в том числе на первенствах области и УрФО, в предыдущем чемпионате России, увы, осталась без медали. Тогда, конечно, слёз она пролила немало, но рук не опустила: выводы сделала и всё лето тренировалась по 5-6 раз в неделю.

– Мы все силы направили на то, чтобы Ксения научилась мыслить стратегически, молниеносно анализировать ситуацию на ринге и принимать решение, – рассказывает тренер Борис Галицков. – Она не привыкла отступать, трудилась и выкладывалась на тренировках полностью, перед ответственными соревнованиями даже сбросила полтора килограмма веса, чтобы уложиться в требуемые нормы.

Результат не заставил себя ждать. За четыре дня турнира в Челябинске Ксения Моисеева провела три боя и стала абсолютным победителем в своей возрастной и весовой категории. Впереди – областные соревнования и первенство Уральского федерального округа. Успешные бои на них – прямой путь на российский чемпионат. Остаётся только пожелать ей успехов в покорении новых спортивных вершин.

– Спасибо администрации радиозавода за то, что она поддерживает юную перспективную спортсменку как морально, так и финансово, – поблагодарил Борис Николаевич. – Любые значимые соревнования – мероприятия достаточно затратные. Хотелось бы побольше внимания и от города, ведь Ксения выступает не только за радиозаводской клуб бокса, но и прославляет Кыштым.

Кстати, на этих же соревнованиях наша 31-летняя землячка, ныне живущая в Челябинске, заслуженный мастер спорта и чемпионка мира Александра Кулешова в своей возрастной группе и весовой категории тоже стала победителем. Полгода назад Ксения Моисеева получила из её рук паспорт боксёра, и хочется верить, такую же неистребимую волю к победе.