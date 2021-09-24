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В Кыштыме в «Кроссе нации» участвовала даже двухлетняя малышка

Сегодня, 14:34 Категория: Спорт
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В воскресенье, 26 сентября, на стадионе физкультурно-спортивного комплекса состоялся «Кросс нации».

                                         

В этом году спортивный забег посвящён 90-летию всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки не было массового забега. На стадион пришли более 300 спортсменов. Каждый участник получил перед стартом индивидуальный номер и браслет.

 

Перед забегом обязательно нужно размяться. Вместе с кыштымцами утреннюю зарядку сделали участники школы уличных танцев: «R. K. CREW» под руководством Евгения Жданова и Елизаветы Баланцовой.

 

С приветственным словом к участникам и гостям спортивного праздника обратилась заместитель главы Кыштымского городского округа Елена Саланчук.

 

Зубной врач Юлия Амирханова пробежала в семейном забеге вместе с сыном Романом. Два года назад женщина участвовала со старшим сыном Родионом, тогда они заняли третье место. Сейчас Роман решает, каким спортом ему заняться всерьёз. А вот мама замечательных сыновей уже четыре года занимается лёгкой атлетикой для поддержания физической формы. Молодую и красивую маму с сыном было видно издалека.

 

Супруги Яна и Руслан Фахурдиновы и их дети Семён и Тимофей первый раз участвовали в «Кроссе наций».

 

– Участвовать в забеге была моя идея. Вместе с мужем мы ходим в тренажерный зал. Также устраиваем веловылазки на природу и поднимаемся на гору Сугомак. Семён ходит в футбольную секцию, – рассказала Яна Фахурдинова.

 

После всех забегов были награждены победители. В своих категориях ими стали Виктор Шитц, Ирина Городецкая, семья Сартаковых, Евгений Чуфаров, Анастасия Корпылёва, Ярослав Черкашин, Дарья Беспалова, Юрий Сартаков, Яна Батягина, Тимофей Сатонин и Варя Соколова.

 

Самой маленькой участницей забега стала двухлетняя Майя Глазкова.

 

 

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Теги: Кыштым забег спорт Кросс нации ФСК

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