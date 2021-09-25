Боец кыштымского клуба “Warriors Zone Fight Club” Сергей Калинин получил сто тысяч рублей за зрелищный бой на кулаках

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Вчера, 24 сентября, в Москве состоялись кулачные бои “Top Dog”. Наш город представлял Сергей Калинин, он тренируется в команде “Warriors Zone Fight Club” физкультурно-спортивного комплекса Кыштыма.

Как сообщил сайту “КР” тренер Сергей Урушев, его воспитанник Сергей Калинин - профессиональный боец, выступает в промоушене Хабиба Нурмагомедова Efc, а также участвует в промоушене “Top Dog”. Это битва на голых кулаках.

Вчера наш земляк выиграл бой у Александра Морозова по прозвищу Мясник. Сам Сергей выступает под ником Кратос, живёт в Уфалее, является чемпионом мира по панкратиону 2012 года.