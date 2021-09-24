В Кыштыме «Кросс нации» пройдёт на ФСК, при этом массового старта не будет

Сегодня, 10:16 Категория: Спорт

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В предстоящее воскресенье, 26 сентября, в Кыштыме состоится День бега «Кросс нации». В этом году спортивный забег посвящён 90-летию всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».



В связи с санитарно-эпидемиологической обстановкой в регионе местным оргкомитетом принято решение отказаться от проведения массового старта.



Спортивный праздник пройдёт на стадионе физкультурно-спортивного комплекса (ул. Малышева, 60).



Программа:

10:45 - торжественное открытие Дня бега «Кросс нации»

11:00 – старт I забега – ветераны (500 метров)

11:05 – старт II забега – семейный (500 метров)

11:20 – старт III забега – спортсмены 2003 года рождения и старше (1300 метров)

11:30 – старт IV забега – спортсмены 2004-2006 годов рождения (1300 метров)

11:40 – старт V забега – спортсмены 2009-2007 годов рождения (1300 метров)

11:50 – старт VI забега - спортсмены 2010 года рождения и младше (1300 метров)



Регистрация участников будет организована на старте с 09:40 до 10:40.