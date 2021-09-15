Тренер из Кыштыма удостоился премии Законодательного Собрания Челябинской области

Вчера, 18:42 Категория: Спорт

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На областной летней Спартакиаде людей с ограниченными возможностями здоровья, которая проходила в Доме отдыха «Карагайский бор» с 7-10 сентября, кыштымскому тренеру Андрею Зыкову за активную работу в физкультурно-спортивном движении инвалидов торжественно вручили диплом и премию Законодательного собрания Челябинской области (прилагается нагрудный знак и удостоверение).

В этих соревнованиях по нескольким видам спорта успешно выступила команда из Кыштыма в составе шести человек. В отдельном зачёте по настольному теннису золото взял Дмитрий Мутин из Кыштыма. Всего в Спартакиаде приняли участие 270 человек.

– Андрей Викторович работает с нами по реабилитации с 2017 года, – говорит руководитель Кыштымского отделения Всероссийского общества инвалидов Надежда Молчанова. – Добрый, отзывчивый человек, всегда готов прийти на помощь. Нам повезло с тренером. Кыштымцы стали участниками всех областных соревнований и фестивалей. В этом году на зональных соревнованиях наша кыштымская команда заняла первое место, в соревнованиях Уральского федерального округа – четвёртое место. Активную работу наш тренер ведёт и детьми. К Дню защиты детей мы организовали соревнования «Весёлый горох» по настольным играм (нашем арсенале 8 наименований игр). Даже родители с интересом приняли участие. Проводил мастер-классы для особых детей и в соседнем городе Озёрске. Заслуги Андрея Викторовича отмечают в Областной организации ВОИ.