В Челябинской области посещать спортивные мероприятия могут не более 1000 человек

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Согласно требованиям Роспотребнадзора, основанным на ежедневной статистике заболеваемости коронавирусом, в Челябинской области допускается проведение спортивных соревнований с количеством участников до 1000 человек.

В регионе еще сохраняются ограничения при проведении массовых и спортивных мероприятий. По-прежнему организаторы соревнований обязаны обеспечивать соблюдение условий недопущения распространения коронавирусной инфекции. Проход зрителей и участников на спортивные сооружения допускается только с использованием средств индивидуальной защиты (масок), проведением процедуры измерения температуры на входе в помещение и с соблюдением дистанции не менее 1.5 метров. Кроме того, у зрителей и спортсменов должна быть возможность обрабатывать руки кожным антисептиком. Отметим, что все мероприятия на территории Челябинской области могут быть проведены только с согласования оперативного штаба регионального правительства.

С учетом показателей заболеваемости коронавирусом в регионе на текущий момент увеличена посещаемость спортивных мероприятий. На сегодняшний эпидемиологическая ситуация в Челябинской области позволяет проводить мероприятия с количеством участников до 1000 человек с соблюдением требований Роспотребнадзора.