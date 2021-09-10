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В физкультурно-спортивном комплексе Кыштыма прошёл День открытых дверей

Сегодня, 14:46 Категория: Спорт
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Вчера на стадионе ФСК состоялся яркий спортивный праздник «День открытых дверей». Зрители увидели показательные выступления отделения «Дзюдо-Ката», спортивного клуба «Сакура» по кикбоксингу, ДЮСШ по лыжным гонкам и лёгкой атлетике, спортивно-туристического клуба «Эхо».

 

Всего на ФСК работают 15 направлений по разным видам спорта, включая бокс, баскетбол, волейбол, настольный теннис. С детьми и взрослыми занимаются опытные, любящие своё дело тренеры и инструкторы.

 

За 10 лет с момента открытия ФСК в сентябре 2011 года из стен комплекса вышло немало мастеров спорта, кандидатов в мастера спорта. Сегодня здесь с удовольствием занимаются спортом 1019 человек.

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Теги: ФСК Кыштым День открытых дверей спорт дзюдо

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