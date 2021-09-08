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Кыштымский медеэлектролитный завод вместо бывшего ФОКа построит новый комплекс за 140 миллионов рублей

Вчера, 22:29 Категория: Спорт
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На заочном заседании совета при губернаторе Челябинской области по улучшению инвестиционного климата принято решение признать инвестпроект по строительству физкультурно-оздоровительного комплекса в Кыштыме соответствующим критериям объектов социально-культурного назначения. По региональному законодательству такие проекты могут получить земельный участок в аренду без проведения торгов. 

 

Кыштымский медеэлектролитный завод к концу следующего года построит спортивный комплекс площадью две тысячи квадратных метров. В нем можно будет заниматься волейболом, баскетболом, единоборствами, настольным теннисом и скалолазанием. 

 

Как сообщает минэкономразвития Челябинской области, объем инвестиций в рамках реализации проекта составит 140 миллионо рублей, будет создано 12 рабочих мест. Сейчас АО «КМЭЗ» прорабатывает схему размещения объекта.  

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Теги: Кыштым КМЭЗ ФОК строительство

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