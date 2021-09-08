Кыштымский медеэлектролитный завод вместо бывшего ФОКа построит новый комплекс за 140 миллионов рублей

Вчера, 22:29 Категория: Спорт

345

0

На заочном заседании совета при губернаторе Челябинской области по улучшению инвестиционного климата принято решение признать инвестпроект по строительству физкультурно-оздоровительного комплекса в Кыштыме соответствующим критериям объектов социально-культурного назначения. По региональному законодательству такие проекты могут получить земельный участок в аренду без проведения торгов.

Кыштымский медеэлектролитный завод к концу следующего года построит спортивный комплекс площадью две тысячи квадратных метров. В нем можно будет заниматься волейболом, баскетболом, единоборствами, настольным теннисом и скалолазанием.

Как сообщает минэкономразвития Челябинской области, объем инвестиций в рамках реализации проекта составит 140 миллионо рублей, будет создано 12 рабочих мест. Сейчас АО «КМЭЗ» прорабатывает схему размещения объекта.