В Кыштыме на стадионе ФСК заменят футбольное поле

Сегодня, 16:50 Категория: Спорт

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В рамках вчерашнего рабочего визита заместитель губернатора Челябинской области Вадим Евдокимов посетил главный спортивный объект нашего города. Вместе с министром спорта Челябинской области Максимом Соколовым, главой округа Людмилой Шеболаевой, её заместителем по социальной сфере Еленой Саланчук и и.о. начальника управления по физической культуре, спорту и туризму Еленой Симоновой замгубернатора осмотрел оснащение стадиона, побывал в тренажёрном и борцовском зале и в других помещениях комплекса, а также пообщался с тренерским составом ДЮСШ «Академия футбола».

В этом году ФСК исполняется 10 лет. На территории стадиона и в его залах ежегодно проходит более 250 спортивных соревнований различного уровня. В детских спортивных школах на базе ФСК тренируются более 800 учащихся, ещё свыше тысячи кыштымцев, детей и взрослых, занимаются в залах и на стадионе.

Большая загруженность комплекса говорит о востребованности спортивных объектов и о необходимости их своевременной модернизации и обновления. Так, в 2019 году был отремонтирован зал игровых видов спорта, в 2020 году открыта современная баскетбольная площадка.

Одной из первоочередных задач сегодня стоит обновление футбольного поля и замена асфальтового покрытия беговых дорожек на современный материал. Министр спорта согласился с доводами главы округа Людмилы Шеболаевой о необходимости проведения ремонтных работ и заверил, что в проекте бюджета на 2022 год заложено их финансирование. Речь идёт о сумме свыше 40 миллионов рублей.