В посёлке Тайгинка Кыштымского округа состоялся турнир по футболу памяти тренера Игоря Прозорова

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Фото предоставлены Артёмом Огурцовым.

Турнир проходил в минувшее воскресенье, 29 августа, на стадионе возле тайгинского ДК. Он был посвящён памяти тренера по футболу Игоря Вениаминовича Прозорова.

– Думаю, об этом человеке стоит помнить, – говорит один из организаторов турнира Артём Огурцов. – Я с детства занимался у него футболом. Он и как тренер – отличный, и как человек –достойный. Огромное количество времени проводил у него на тренировках. Соревнования, турниры, организованные им мероприятия… Всё это подталкивало на правильное понимание образа жизни. Не жалею, что занимался у него.



В турнире приняло участие 11 команд. Все они были разбиты по возрастным группам. Участвовало 3 группы (А, В, С) – возраст до 16 лет и 8 команд (В -4) (С-4) – возраст старше 16 лет. На турнир съехались команды из микрорайона Каолинового, посёлков Тайгинка, Увильды, из Кыштыма и даже Аргаяшского района.





Первое место в группе старше 16 лет заняла команда «ТРЮМ» (Кыштым), первое место в группе младше 16 лет – команда: «АРСЕНАЛ» (Кыштым).



Поддержку в организации и проведении мероприятия оказали региональная Федерация Футбола (Челябинск), директор Вадим Мурунов, депутат Собрания депутатов Кыштымского округа Виталий Прохоров. Не остались в стороне друзья и знакомые организаторов турнира – Галина Шангитова, Максим Ходов, семьи Сатониных, Щербаковых, Ирина Лаптева.