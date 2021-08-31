Кыштымский рогейн: бегом вокруг Акули

Вчера, 19:17 Категория: Спорт

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Начиная с 2006 года, в конце августа или в начале сентября спортивно-туристический центр «Провинция», что в посёлке Слюдорудник, проводит межрегиональные соревнования «Кыштымский рогейн». Этот год не стал исключением.

Как сообщил сайту “КР” директор центра «Провинция» Андрей Акимов, рогейн как вид спорта представляет собой микс ориентирования и туризма. Подготовлены две трассы, рассчитанные по времени на 4 и 8 часов, которые будут содержать от 40 до 60 контрольных пунктов – КП, а также четыре пункта питания.

Задача участников найти как можно больше КП. На 4 часа бежит один участник, на 8 – команда из 2-3 человек. Маршрут построен вокруг южного берега озера Акуля. В предстоящую субботу, 4 сентября, организаторы ожидают более 150 спортсменов из Челябинской, Свердловской, Курганской, Тюменской областей в возрасте от 16 до 75 лет. Заявились и несколько кыштымцев.



В 2022 году в окрестностях Кыштыма запланирован Чемпионат России по рогейну. Здесь участникам предстоит преодолеть расстояние с другим временным отрезком - 24 часа.