В Кыштыме пройдёт турнир памяти тренера по футболу Игоря Прозорова

24-08-2021, 22:16 Категория: Спорт

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Он состоится на стадионе возле ДК поселка Тайгинка и будет посвящён памяти нашего земляка, тренера по футболу Игоря Прозорова.

Как рассказал сайту «КР» организатор соревнований и бывший воспитанник Игоря Вениаминовича Артём Огурцов, на участие в турнире заявки подали уже 11 команд.

- Мысль о проведении турнира возникла, когда я приехал в Тайгинку и увидел заброшенный корт. В воскресенье, 22 августа, мой друг Максим Ходов навёл там порядок. Мы помним Игоря Вениаминовича не только как тренера, но и как замечательного человека. Светлая ему память! - говорит Артём.

Игорь Вениаминович работал во второй и восьмой школах учителем физкультуры. Долгое время был тренером по футболу – сначала в детско-юношеской школе, а затем в «Академии футбола».

В воскресенье, 29 июня, к 11 часам на стадион посёлка Тайгинки приглашаются не только команды, но и болельщики.