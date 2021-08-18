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Кыштымские «гепарды» стали призёрами всероссийских соревнований по триатлону «Юный спецназовец»

Вчера, 14:35 Категория: Спорт
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Сегодня воспитанники кыштымского спортивно-патриотического клуба «Гепард»  вместе с руководителем Ильдаром Ахметвалеевым вернулись из Москвы, где проходили всероссийские соревнования по триатлону. В центр спецподготовки «Витязь» подмосковной Балашихи съехались 138 спортсменов из разных уголков страны.

 

Кыштымский «Гепард» представляли семь человек – пятиклассница второй школы Валерия Леонова, пятиклассница первой школы Екатерина Михалченкова, четвероклассник второй школы Данила Лопатин, пятиклассник второй школы Иван Максимов, десятиклассник второй школы Григорий Николайчук, девятиклассница четвёртой школы Валерия Каменецкая, а также первокурсник филиала ЮУГК Данила Афанасьев.

 

– Ребятам предстояло преодолеть полосу препятствий, продемонстрировать меткость в стрельбе, а также показать свою выносливость при спуске по верёвке с высоты третьего этажа, – говорит Ильдар Салимьянович.

 

В результате девочки из Кыштыма заняли второе командное место, а мальчики оказались на пятом и на седьмом местах в разных возрастных категориях.

 

 

 

 

 

 

 

 

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Теги: Кыштым Гепард спорт Москва Балашиха спецназ

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