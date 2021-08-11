В Кыштыме предприниматель создал любительскую футбольную команду

Вчера, 15:02 Категория: Спорт

932

0

Появление нового футбольного клуба – это результат огромной и бескорыстной любви к футболу со стороны одного из предпринимателей нашего города. Первый шаг к её образованию сделал предприниматель Иван Лёвин. При поддержке команды «Спартак», в лице её главного руководителя Леонида Поправко, и вкупе с сетью магазинов разливных напитков в начале года на основе дублирующего состава команды «Спартак» и образовалась молодая команда, которая была названа в честь одноимённой сети магазинов «Трюм».

За эти полгода «Трюм» показал себя перспективной командой, с большим потенциалом – участвуя в двух турнирах, она оба раза заняла третье место. Иван Лёвин, как большой поклонник футбола, строит планы на один самых серьёзных турниров в округе, который проходит ежегодно с октября по апрель, – чемпионат Озёрского городского округа по мини-футболу.

Дмитрий Торопыжкин, Дмитрий Галеев, Дмитрий Глазков, Иван Лёвин, Иван Поправко, Александр Глазков, Виталий Зыков, Александр Трусков, Николай Балахнин и Антон Ругно – это дружный и слаженный коллектив единомышленников и спортсменов, среди которых есть и полицейский, и пожарный, и инкассаторы. Их объединяет огромная любовь к футболу, здоровые амбиции и неистребимая воля к победе, которых мы им от души желаем.