В Кыштыме ветераны спорта вышли на тропу здоровья

Вчера, 16:23 Категория: Спорт

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Фото Анны НАУМОВОЙ.

Вчера, 10 августа, в лесном массиве около радиозавода состоялась пешая прогулка в стиле скандинавской ходьбы, приуроченная к Дню физкультурника.

Участники не спеша прошлись по тропе здоровья, протяжённость которой для ветеранов составила 2,7 километра.

Тропа была организована в 2011 году по инициативе ветерана спорта Ивана Бронникова. Её общая протяженность четыре километра. Несмотря на почтенный возраст, Иван Николаевич вместе с «коллегой» по спорту Иваном Нешатаевым расчищает тропу для спортсменов.

На тропе установлены сооружения для пресса и укрепления мышц ног. Теперь это излюбленное место для занятий спортом ветеранов завода и участников групп здоровья.

Кстати, в группе здоровья физкультурно-спортивного комплекса занимается 50 человек, а ветеранов спорта – в три раза больше.

Елена Суприна 40 лет проработала на радиозаводе инженером-конструктором:

– Считаю, что здоровый образ жизни прививается с детства. Я каталась на лыжной базе «Спартак». Зимой, когда снега ещё недостаточно, мы на тропе здоровья, снег выпадает – встаём на лыжи. В 2019 году вместе с командой я принимала участие в традиционном фестивале скандинавской ходьбы, который проходит в Златоусте, – рассказала Елена Николаевна «Кыштымскому рабочему».