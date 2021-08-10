Ветеран спорта Иван Бронников награждён знаком отличия «За заслуги перед Кыштымским городским округом»

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Иван Николаевич Бронников (на переднем плане) и в прошлом году не пропустил лыжную гонку. Фото редакции "КР".

Такое решение было принято Собранием депутатов Кыштымского городского округа вчера, девятого августа.

Иван Бронников награждён знаком отличия «за подвижническую спортивную работу, эффективную деятельность, направленную на формирование основ здорового образа жизни жителей Кыштыма». Иван Николаевич – тренер-преподаватель основной школы № 4, ветеран спорта, кандидат в мастера спорта по лёгкой атлетике.

Иван Николаевич приобщил к спорту сотни юных кыштымцев. Несмотря на свой почтенный возраст (кыштымский ветеран спорта уже перешагнул 80-летний рубеж), он по-прежнему и сам не бросает спорт. Без участия Ивана Николаевича не обходится практически ни одна лыжная гонка в нашем городе, будь то эстафета «Командиры производства» или «Лыжня России», а на первомайской легкоатлетической эстафете на призы газеты «Кыштымский рабочий» наш земляк ежегодно учреждает собственные призы для лучших легкоатлетов. К слову, и сам Бронников с 1962 года всегда выходил на старт на самом сложном участке эстафеты – этапе мужества. Иван Николаевич 15 раз становился победителем на дистанции.