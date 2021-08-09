В Кыштымском округе база отдыха «Травакуль» обзавелась дорожками для мини-гольфа

Вчера, 13:45 Категория: Спорт

537

0

Как сообщает группа «Наш КМЭЗ» ВКонтакте, 12 дорожек для мини-гольфа, а также поле для мини-бильярда, клюшки и мячи, наконец, прибыли на «Травакуль». Весь этот спортивный инвентарь был приобретён в рамках конкурса «Измени свой завод к лучшему».

Напомним, что в 2021 году одним из двух победителей конкурса стал проект мастера медеплавильного цеха Алексея Сафиулина , в котором мужчина предложил создать на базе возможности для сражений в мини-гольф.



Дорожки для этого вида спорта хранятся в отдельном домике. Чтобы воспользоваться ими, получить клюшки и мячи, заводчанин, на имя которого оформлена путёвка, должен обратиться к кастелянше или сторожу базы. Дорожки довольно громоздкие и весят немало, поэтому одной пары мужских рук для их транспортировки будет недостаточно. Оборудование для игры следует установить на деревянной площадке рядом со столом для настольного тенниса, а на ночь вновь отнести на склад. Ответственность за его сохранность несёт обладатель путёвки.