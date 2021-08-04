Подписка на газету Кыштымский рабочий
Логин

Пароль (Забыли?)

 Чужой компьютер
Или используйте:

Развернуть меню

Кыштымцы смогут пробежаться от Азии до Европы

Сегодня, 12:14 Категория: Спорт
231
0

Спортивно-туристический центр «Провинция» посёлка Слюдорудник приглашает легкоатлетов принять участие в пробеге «ПРОВИНЦИЯ Азия-Европа» в Слюдоруднике.

 

В предстоящее воскресенье, 8 августа, спортсмены пересекут границу Азии и Европы на дистанциях по выбору – 12,5 или 21 километр.


Как сообщают организаторы, фишка забега в том, что участники стартуют из Слюдорудника и двигаются по грунтовой дороге к границе Азии и Европы, которая отмечена специальной стелой. Те, кто решится пробежать 21 километр, пересекут границу дважды в обоих направлениях, так как сделают дополнительную «петлю» с посещением посёлка Большие Егусты.

 

Регистрация по ссылке: www.orgeo.ru/event/17270

Поделиться публикацией

Теги: Кыштым Слюдорудник Провинция забег

Похожие публикации:

Жителей Кыштыма приглашают подняться на Липовую вершину

Спортсмены из Кыштыма пробежались из Азии в Европу

В посёлке рядом с Кыштымом пройдёт легкоатлетический забег из Европы в Азию

В Кыштыме мотогонщики со всего Урала на максимальной скорости пересекут границу Европы и Азии

Бегом – из Азии в Европу

Комментарии:

Добавить