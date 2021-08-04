Кыштымцы смогут пробежаться от Азии до Европы

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Спортивно-туристический центр «Провинция» посёлка Слюдорудник приглашает легкоатлетов принять участие в пробеге «ПРОВИНЦИЯ Азия-Европа» в Слюдоруднике.

В предстоящее воскресенье, 8 августа, спортсмены пересекут границу Азии и Европы на дистанциях по выбору – 12,5 или 21 километр.



Как сообщают организаторы, фишка забега в том, что участники стартуют из Слюдорудника и двигаются по грунтовой дороге к границе Азии и Европы, которая отмечена специальной стелой. Те, кто решится пробежать 21 километр, пересекут границу дважды в обоих направлениях, так как сделают дополнительную «петлю» с посещением посёлка Большие Егусты.

Регистрация по ссылке: www.orgeo.ru/event/17270