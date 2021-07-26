В Кыштыме пройдёт спортивный фестиваль в честь Дня физкультурника

Сегодня, 13:28 Категория: Спорт

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День физкультурника отмечается 14 августа. В честь этого праздника управлением по физической культуре, спорту и туризму Кыштымского округа решено провести фестиваль под названием «Кубок мечты».

Он состоится в нашем городе впервые. 14 августа на ФСК команды будут состязаться в самых различных направлениях. Количество и возраст участников не ограничены, поэтому и сам фестиваль пройдёт под девизом – «Спорт для всех!»

В программе – комбинированная эстафета, подтягивание на перекладине, прыжки на скакалке, армрестлинг и многое другое. Для детворы – конкурс рисунков на асфальте, дартс и другие развлечения.

Заявки на участие в фестивале принимаются до12 августа по электронному адресу bukin.sport@eandex.ru или по телефонам – 8-912-894-19-00 (Ольга), 8-982-110-97-73 (Андрей).

Победитель фестиваля получит главный приз – Кубок мечты.