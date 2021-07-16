КМЭЗ построит в Кыштыме физкультурно-оздоровительный комплекс

Вчера, 12:43 Категория: Спорт

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Строительную площадку будущего физкультурно-спортивного комплекса также осмотрел сегодня, 18 июля, во время рабочего визита в наш город губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Новый спортивный объект должен появиться уже в конце следующего года в непосредственной близости от Кыштымского медеэлектролитного завода в микрорайоне Нижнего Кыштыма. Решение о строительстве комплекса продиктовано растущим спросом на услуги в сфере спорта и здорового образа жизни, необходимостью сделать их ближе и доступней как для детей, подростков и молодёжи, так и для взрослых, в том числе металлургов АО «КМЭЗ».

Предполагается, что в физкультурно-оздоровительном комплексе площадью более 2000 квадратных метров будут созданы условия для занятий волейболом и баскетболом, единоборствами, настольным теннисом и скалолазанием. За основу для нового сооружения планируется взять проект, уже реализованный Русской медной компанией в городе Коркино Челябинской области. Он представляет собой двухэтажное отапливаемое здание, состоящее из спортивного зала и административно-бытовой части. Сейчас специалисты занимаются привязкой типового проекта к выбранному участку с учетом особенностей и потребностей микрорайона и всего города в целом.

Новый объект будет вписан между Домом культуры металлургов и храмом Николая-Чудотворца. Комплекс займёт, в том числе, и участок, на котором ещё недавно располагался частный одноэтажный спортивный зал, уже не отвечавший требованиям безопасности, физически и морально устаревший. Его металлические конструкции уже демонтированы, территория освобождена для предстоящего строительства.

Выбор места для нового физкультурно-оздоровительного комплекса был осуществлён по нескольким причинам. Наличие инженерных сетей, свободных мощностей в системах водоотведения, электро- и газоснабжения позволят ускорить сроки возведения объекта и уложиться ориентировочно в 15 месяцев. Кроме того, ФОК разместится в шаговой доступности от остановок общественного транспорта. Это сделает его более доступным для всех без исключения горожан.

Наконец, современное красивое здание закольцует главную площадь микрорайона и, вместе с Домом культуры и храмом, станет его своеобразным центром притяжения со всеми возможными составляющими: духовной, культурной, спортивной. В дальнейшем планируется продолжить благоустройство Нижнего Кыштыма.

– Условий для занятий спортом в микрорайоне не хватало даже для металлургов, не говоря уже о членах их семей, о рядовых горожанах, – комментирует генеральный директор АО «КМЭЗ» Андрей Кудрявцев. – Мы не могли полноценно готовить команды к заводской и городской спартакиадам, к кубку РМК. Больной вопрос постоянно поднимали заводчане на встречах с руководством предприятия, с представителями компании. Теперь принято кардинальное решение. ФОК несомненно станет востребованным поклонниками сразу нескольких популярных массовых видов спорта в любое время года.

Губернатор Алексей Текслер по достоинству оценил инициативу возведения современного спортивного объекта, который. К тому же, будет находиться на балансе Кыштымского медеэлектролитного завода, входящего в состав Русской медной компании.

– Как вам, Людмила Александровна, такая инициатива предприятия? – поинтересовался Текслер у главы Кыштымского городского округа.

– Я просто счастлива! – ответила, не скрывая эмоций, Людмила Шеболаева. – В микрорайоне Нижнего Кыштыма объектов спортивного значения нет, и то, что было, это было в достаточно ветхом состоянии. Ещё год-два и всё, бывший физкультурно-оздоровительный комплекс не прошёл бы сертификацию. Поэтому то, что решение о строительстве нового объекта принято – я искренне за это благодарна руководству Русской медной компании и Кыштымского медеэлектролитного завода.