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В Кыштыме полицейские сыграли в мини-футбол

Вчера, 16:30 Категория: Спорт
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В Кыштыме прошёл первый этап чемпионата ГУ МВД России по Челябинской области по мини-футболу среди сотрудников органов внутренних дел. В мероприятии приняли участие восемь команд территориальных ОВД области.

В наш город съехались спортивные коллективы полицейских из Каслей, Аргаяша, Верхнего Уфалея, Снежинска, Нязепетровска, Кунашака и Озёрска.

В результате упорной борьбы первое место заняла команда отдела МВД России по Каслинскому району. Вторыми стали спортсмены из Аргаяшского района. Почётное третье место – у Кунашакского района.

Победителей наградили грамотами. Команда-победитель примет участие в следующем этапе, который пройдёт в городе Челябинске.

 

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Теги: Кыштым полиция мини-футбол

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