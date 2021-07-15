В Кыштыме полицейские сыграли в мини-футбол

Вчера, 16:30 Категория: Спорт

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В Кыштыме прошёл первый этап чемпионата ГУ МВД России по Челябинской области по мини-футболу среди сотрудников органов внутренних дел. В мероприятии приняли участие восемь команд территориальных ОВД области.



В наш город съехались спортивные коллективы полицейских из Каслей, Аргаяша, Верхнего Уфалея, Снежинска, Нязепетровска, Кунашака и Озёрска.



В результате упорной борьбы первое место заняла команда отдела МВД России по Каслинскому району. Вторыми стали спортсмены из Аргаяшского района. Почётное третье место – у Кунашакского района.



Победителей наградили грамотами. Команда-победитель примет участие в следующем этапе, который пройдёт в городе Челябинске.