Кыштымцы забивают голы в Анапе

Вчера, 14:58 Категория: Спорт

563

0

Футболисты планировали отправиться в Анапу еще в прошлом году, и даже уже приобрели билеты, но поездка была отменена в связи с ковидными ограничениями.

Местом сборов Анапа выбрана не случайно. Ведь именно в этом городе проживает наш земляк, футбольный тренер Сергей Дульдиер. Много лет он тренировал юных кыштымских футболистов, а потом переехал на юг страны, и организовал там свой собственный футбольный клуб «Витязь».

В 2010 году Сергей Дульдиер основал в Анапе ежегодный турнир «Футбольная волна. Рашн кидс». С тех пор кыштымские спортсмены и команды из других городов съезжаются, чтобы сразиться в футбольных матчах.

В этот раз в турнире приняло участие шесть команд. Несмотря на то, что кыштымцы не заняли призового места, ребята заслуживают большого уважения. Ведь они сыграли «вничью» с победителями турнира, футбольной командой «Витязь». В игре отличился кыштымец Артем Анисимов, который забил соперникам два гола, а также Роман Устинов, который тоже забил гол в ворота противника.