Администрация Кыштымского округа прокомментировала ситуацию с физкультурно-спортивным комплексом на Нижнем Кыштыме

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Напомним, вчера руководитель скалолазного центра «СкАла» Алла Алферова сообщила о предстоящем закрытии скалодрома в связи с тем, что здание физкультурно-оздоровительного комплекса, в котором он располагается, будут сносить.

Администрация Кыштымского городского округа опубликовала официальный комментарий по данному вопросу:

«Жители района Нижнего Кыштыма давно ждали строительства нового современного физкультурно-спортивного комплекса. Руководством Русской медной компании принято положительное решение по строительству ФСК на Нижнем Кыштыме. Работы должны начаться уже в текущем году. Старый ФОК, собственником которого является предприниматель С. М. Комаров, подлежит выкупу и сносу. В ФОКе для скалолазного центра арендовала помещение А. Ш. Алферова. Центр возобновит работу после летних каникул с сентября на базе одного из муниципальных учреждений. В настоящее время решаются вопросы с помещением под временное размещение центра на условиях безвозмездного пользования».