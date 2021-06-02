В Кыштыме на искусственный лёд выйдут мастера спорта – игроки команды «Трактор»

Вчера, 12:49 Категория: Спорт

255

0

Хоккейный матч в стиле ретро состоится в спорткомплексе «Ледовый» в День России, 12 июня.

Как сообщил сайту «КР» начальник управления по физической культуре, спорту и туризму Кыштымского городского округа Валерий Шарабрин, на льду встретятся команды «Зенит» (Кыштым) и «Гранит (Озёрск). В хоккей сыграют ветераны спорта, в том числе и игроки команды «Трактор».

Начало матча в 12 часов. Вход свободный.