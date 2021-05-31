В Кыштыме состоялись соревнования по весёлому футболу

Вчера, 12:00 Категория: Спорт

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В минувшую пятницу, 28 мая, в кыштымском филиале Южно-Уральского государственного колледжа состоялся турнир «Весёлый футбол» для воспитанников центров помощи детям Кыштыма, Карабаша и Каслей.

Это спортивное событие стало итоговым в рамках реализации губернаторского проекта благотворительного фонда Милосердие74 «Я бы в блогеры пошёл, пусть меня научат!» Первое место завоевали ребята из Карабаша, второе из Каслей, третье – из Кыштыма.

После футбола состоялись «Весёлые старты». Воспитанники бегали с мячами, обручами, катались на самокатах, перетягивали канат и играли в волейбол надувными мячами. Каждый участник получил подарок.

А в это время юные блогеры делали фото и заметки в своих блокнотах, чтобы затем написать пост и сделать репортаж. Им предстоит соревноваться между собой о ведении личных страниц. До этого детей обучали фотоделу, обработке снимков, копирайтингу, оформлению постов.

До 10 июня педагоги дополнительного образования выберут троих лучших блогеров за весь период обучения.