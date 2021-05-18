Двести километров по горам и рекам: как кыштымец завоевал бронзу

Вчера, 15:31 Категория: Спорт

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Кыштымец Евгений Цицимушкин заслужил бронзовую медаль в классе «Сильвер» на Всероссийских соревнованиях «100% эндуро», которые проходили в Геленджике. В них участвовали 300 сильнейших спортсменов из всех регионов нашей страны. Обладателями трех первых мест в классе «Сильвер» стали уральцы.

Подобные соревнования – это настоящее испытание, гонщик должен каждый день преодолевать до 100 километров, по горным вершинам и пересекая горные реки и овраги. Трассу проходят с 7.00 утра до 17.00 вечера, три дня. Но добираются гонщики и по темноте. Дистанции очень тяж`лые, поэтому гонщики, несмотря на конкуренцию, помогают друг другу.

– Во время разных соревнований я получал тепловые удары, травмировался, ломал кости. Но меня это не останавливало, я продолжал тренироваться и идти к победам. На гонках главное быть выносливым, физически и эмоционально подготовленным, и хорошо разбираться в технике/ Настоящая эйфория наступает, когда ты приходишь на финиш, – рассказал сайту «КР» Евгений.

Для кыштымца эндуро – это не просто спорт, это часть жизни. Тренировки проходят ежедневно вместе с коллегой Алексеем Власовым, два раза в неделю самостоятельные тренировки на мотоцикле, два раза в год он ездит в Балаклаву к мастеру спорта по эндуро Сергею Терентьеву. Командные сборы длятся две недели.

Мотоцикл для него – это, прежде всего, друг, поэтому принято разговаривать с ним и благодарить после финиша. Евгений верит в приметы: не фотографироваться перед стартом, не крутить заднее колесо в обратном направлении и не давать никому ездить на своём «железном коне». Один раз нарушил это правило и дал проехаться перед стартом. Примета сработала: у мотоцикла сломалась коробка передач.

Отец нашего героя Александр Васильевич в юности был профессиональным гонщиком по мотокроссу. Переехав из Сургута в Кыштым и почувствовав ностальгию, он приобрёл эндуро мотоцикл. Он очень похож на кроссовый, но создан для поездок по пересеченной местности. До эндуро Евгений Цицимушкин занимался культуризмом.

– Однажды я попросил мотоцикл, съездил в лес и «заразился» эндуро. Чем больше я катался, тем сильнее становился мой спортивный интерес. Через год таких катаний получил первый опыт и первые травмы. Вот уже три года я занимаюсь этим видом спорта, гоняю на крупнейшие соревнования, – говорит Евгений.

Евгений признался, что эндуристы бережно относятся к природе, никогда не выбрасывают мусор, не поджигают лес. Наоборот, на добровольных началах убирают территорию перед соревнованиями.

За три года спортсмен побывал кроме местных гонок в Миассе, Челябинске, Уфе, Екатеринбурге, Самарской и Саратовской областях, Геленджике.

В будущем планирует поехать на Дальний Восток, Камчатку и Сахалин, а также посетить крупнейшие зарубежные соревнования. Пожелаем ему новых высот на соревнованиях.