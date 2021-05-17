Кыштымские каратисты снова вернулись с медалями

Вчера, 12:46 Категория: Спорт

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В Кургане в спортивном комплексе «Зауралец» состоялся традиционный турнир по карате - Областные соревнования «Сибирский кедр».

В соревнованиях участвовали около 250 спортсменов из Курганской, Свердловской и Челябинской областей. В них приняли участие и воспитанники спортивной школы «Инхело».

В личном зачете было разыграно 33 комплекта наград по кумитэ и ката. По результатам соревнований золото в Кыштым привезли Валерия Попова, Малейка Багирова, Иван Суровцев, Павел Костин. Серебра удостоилась Александра Мальцева, а бронзовыми призерами стали еще одиннадцать юных кыштымских каратистов.

