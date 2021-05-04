Логин

Пароль (Забыли?)

 Чужой компьютер
Или используйте:

Развернуть меню

Кыштымские дзюдоисты вернулись из Томска с полным комплектом медалей

Вчера, 12:37 Категория: Спорт
296
0

С 6 по 8 мая в Томске проходил открытый турнир по дзюдо, посвящённый Дню Победы.

 

В турнире приняли участие спортсмены со всей России. Не обошлось, конечно же, и без кыштымских дзюдоистов.   

 

Первое место в своей возрастной и весовой категории занял Евгений Мальцев. Второе место – у Юлианы Самоновой. Бронзовые медали – у Семёна Коледина и Константина Чуличкова.

Кроме того, Женя Мальцев и Юлиана Самонова получили специальные призы от организаторов соревнований за волю к победе и отличную технику.

 

Представителем команды на турнире был тренер ФСК Кыштыма Игорь Красноруцкий. Ребята занимаются под руководством Олега Валерьевича Барышникова.

Поделиться публикацией

Теги: Кыштым дзюдо Инхело

Похожие публикации:

Кыштымские дзюдоисты вернулись с турнира с медалями

Дзюдоисты из Кыштыма вошли в число лучших среди уральских соперников

Каратисты из Кыштыма завоевали бронзовые медали в Сибири

Дзюдоисты из Кыштыма стали сильнейшими среди сотни спортсменов

Дзюдоист из Кыштыма стал серебряным призёром регионального турнира

Комментарии:

Добавить