Кыштымские дзюдоисты вернулись из Томска с полным комплектом медалей

Вчера, 12:37 Категория: Спорт

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С 6 по 8 мая в Томске проходил открытый турнир по дзюдо, посвящённый Дню Победы.

В турнире приняли участие спортсмены со всей России. Не обошлось, конечно же, и без кыштымских дзюдоистов.

Первое место в своей возрастной и весовой категории занял Евгений Мальцев. Второе место – у Юлианы Самоновой. Бронзовые медали – у Семёна Коледина и Константина Чуличкова.

Кроме того, Женя Мальцев и Юлиана Самонова получили специальные призы от организаторов соревнований за волю к победе и отличную технику.

Представителем команды на турнире был тренер ФСК Кыштыма Игорь Красноруцкий. Ребята занимаются под руководством Олега Валерьевича Барышникова.