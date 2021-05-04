Кыштымские дзюдоисты вернулись из Томска с полным комплектом медалей
Вчера, 12:37 Категория: Спорт
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С 6 по 8 мая в Томске проходил открытый турнир по дзюдо, посвящённый Дню Победы.
В турнире приняли участие спортсмены со всей России. Не обошлось, конечно же, и без кыштымских дзюдоистов.
Первое место в своей возрастной и весовой категории занял Евгений Мальцев. Второе место – у Юлианы Самоновой. Бронзовые медали – у Семёна Коледина и Константина Чуличкова.
Кроме того, Женя Мальцев и Юлиана Самонова получили специальные призы от организаторов соревнований за волю к победе и отличную технику.
Представителем команды на турнире был тренер ФСК Кыштыма Игорь Красноруцкий. Ребята занимаются под руководством Олега Валерьевича Барышникова.