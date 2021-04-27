Житель Кыштыма финишировал первым в «Салгирском забеге»

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В воскресенье, 25 апреля, в центре Крымского полуострова состоялось беговое событие Симферополя – традиционный «Салгирский забег» от Fanatics run. На соревнования съехались любители бега из 20 регионов и 39 городов России. В том числе из Кыштыма.



Участники пробежали дистанции от 5 до 21 километра по набережной реки Салгир через всю центральную часть города по «Дорожке здоровья» и через парк имени Юрия Гагарина. Самым старшим участником стал 85-летний Семён Цукров. Он выступил на дистанции в 10 километров.



Кыштымец Сергей Холин выиграл дистанцию в 21 километр. Он преодолел её за один час 18 минут 57 секунд.