Кыштым без бассейна не останется

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Такое заявление сделали в администрации Кыштымского городского округа.

Собственником бассейна являлся ООО «Здоровье. Спорт. Отдых». Имущественный комплекс, в состав которого входит помещение бассейна, ещё до введения банкротства являлся предметом залога по банковскому кредиту. В 2016 году именно банк инициировал введение процедуры банкротства в отношении ООО «Здоровье. Спорт. Отдых». В рамках конкурсного производства всё имущество этой коммерческой организации было реализовано на торгах, в том числе и имущество комплекса, в состав которого входит помещение бассейна.



В соответствии с действующим законодательством администрация Кыштымского городского округа не вправе осуществлять приобретение имущества в процедуре банкротства. Однако все эти годы с целью поддержки функционирования бассейна, учитывая социальную значимость объекта, администрацией округа ежегодно предусматривались средства в местном бюджете для оплаты посещения сеансов плавания для школьников, ветеранов и людей с ограниченными возможностями здоровья.



Кроме того, администрация Кыштымского городского округа обращалась к арбитражному управляющему с просьбой передать комплекс в муниципальную собственность, но получила отказ.



Имущественный комплекс, в том числе помещение бассейна, действительно приобрёл ООО «Крайэнергосбыт» (г.Краснодар). Собственник этого предприятия был приглашён на встречу с главой Кыштымского городского округа, где он подтвердил, что не планирует эксплуатировать бассейн, готов продать его или сдать в аренду.



Бассейну более 25 лет. Капитальный ремонт за это время не проводился. Лишь, примерно, 15 лет назад по предписанию контрольных органов проводилась работа по усилению конструкций и ремонт кровли. Затем ежегодно в бассейне частично проводился текущий ремонт.



В связи с этим, прежде чем принять конкретное решение по данному объекту необходимо проводить экспертизу безопасности здания, тем более что срок плановой обязательной сертификации истёк в феврале 2021 года.



Как утверждают в администрации округа, решение по бассейну будет обязательно найдено. Без бассейна город не останется. Но для этого необходимо время.

Редакция «Кыштымского рабочего» обратилась сегодня утром с просьбой прояснить и прокомментировать ситуацию к директору бассейна Дмитрию Фалькову. Однако получить от него хотя бы краткий комментарий по существу не удалось.