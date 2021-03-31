Кыштымские волейболисты стали серебряными призёрами первенства в Озёрске

Сегодня, 14:38 Категория: Спорт

251

0

В минувшие выходные в соседнем городе прошли заключительные матчи первенства округа по волейболу среди мужчин.

Месяц назад кыштымская команда достойно выступила среди семи команд-участниц в предварительном этапе соревнований и в составе четырёх победителей вышла в финал первенства. Матчи финалистов прошли в КСК «Лидер» среди сильнейших спортсменов из Озёрска (команды «Химсталькомплект» и «Сигнал»), Вишневогорска («Горняк»), Кыштыма («Драгцветмет»).

Кыштымцы обыграли вишневогорцев, а «Химсталькомплект» выиграл у «Сигнала». Победители встретились в борьбе за первое место, побеждённые – за третье. По отзывам болельщиков, игры были зрелищными и слаженными: с отличными силовыми подачами и комбинациями. Борьба шла до последнего мяча, азарт и эмоции били через край. По словам играющего тренера «Драгцветмета» Александра Жаркова, который, кстати, был награждён в номинации «Лучший пасующий», кыштымским волейболистам не хватило опыта в игре с сильными и многоопытными игроками «Химсталькомплекта».

В итоге, «Драгцветмет» в чемпионате округа занял второе место. Третье место у озёрского «Сигнала».