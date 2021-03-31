Логин

Пароль (Забыли?)

 Чужой компьютер
Или используйте:

Развернуть меню

Кыштымские волейболисты стали серебряными призёрами первенства в Озёрске

Сегодня, 14:38 Категория: Спорт
251
0

В минувшие выходные в соседнем городе прошли заключительные матчи первенства округа по волейболу среди мужчин.

 

Месяц назад кыштымская команда достойно выступила среди семи команд-участниц в предварительном этапе соревнований и в составе четырёх победителей вышла в финал первенства. Матчи финалистов прошли в КСК «Лидер» среди сильнейших спортсменов из Озёрска (команды «Химсталькомплект» и «Сигнал»), Вишневогорска («Горняк»), Кыштыма («Драгцветмет»).

 

Кыштымцы обыграли вишневогорцев, а «Химсталькомплект» выиграл у «Сигнала». Победители встретились в борьбе за первое место, побеждённые – за третье. По отзывам болельщиков, игры были зрелищными и слаженными: с отличными силовыми подачами и комбинациями. Борьба шла до последнего мяча, азарт и эмоции били через край. По словам играющего тренера «Драгцветмета» Александра Жаркова, который, кстати, был награждён в номинации «Лучший пасующий», кыштымским волейболистам не хватило опыта в игре с сильными и многоопытными игроками  «Химсталькомплекта».

 

В итоге, «Драгцветмет» в чемпионате округа занял второе место. Третье место у озёрского «Сигнала».

Поделиться публикацией

Теги: Кыштым Озерск волейбол спорт

Похожие публикации:

В Кыштым приедут баскетболисты из других городов

Баскетболисты Кыштыма выиграли медали спортивной весны

Баскетболистки показали отличную игру

Кыштымские волейболистки – чемпионки области

Кыштымские баскетболистки – в числе сильнейших

Комментарии:

Добавить