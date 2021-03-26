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Кыштымские каратисты вернулись с соревнований с медалями

Сегодня, 14:14 Категория: Спорт
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На пьедестале Алексанра Мальцева, занявшая первое место.

В Кургане прошло первенство УрФО по карате среди детей 10-13 лет.

 

Валерия Попкова на второй ступени пьедестала.

Наш город традиционно представили воспитанники детско-юношеской спортивной школы единоборств «Инхело». Из Кургана вернулись с медалями три кыштымские спортсменки. Александра Мальцева заняла первое место, Валерия Попкова второе, а Екатерина Михалченкова – третьей.

 

Бронзовая призерка Екатерина Михальченкова (слева)

Напомним, что совсем скоро четверо воспитанников ДЮСШ «Инхело» отправятся в Нижний Новгород защищать честь области во всероссийских соревнованиях.

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Теги: кыштым спорт инхело Каратэ Кыштым спортивный победа

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