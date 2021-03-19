Кыштымские лыжники достойно выступили на зональном первенстве Челябинской области

Вчера, 15:21 Категория: Спорт

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Фото взято со страницы ДЮСШ ВКонтакте.

Вчера в Снежинске состоялось зональное первенство Челябинской области по лыжным гонкам на «Приз Сидорова». Команда ДЮСШ Кыштыма выступала в составе 25 человек.

Наши спортсмены не просто показали достойный результат, но и стали призёрами и даже победителями в забегах.

Так, на дистанции один километр свободным стилем среди девочек 2009-2010 годов рождения второе место заняла Софья Калачёва, третье место – Камилла Шаймуратова.

На дистанции три километра свободным стилем среди девочек младшего возраста победительницей стала Дарья Курчавова. Она заняла первое место!

На дистанции пять километров свободным стилем среди девушек кыштымские лыжницы заняли весь пьедестал почёта. Первой финишировала Екатерина Дюкарева, второй Софья Кустова, третьей – Надежда Бегджикова. На такой же дистанции свободным стилем среди девушек старшего возраста победительницей стала наша спортсменка – Анастасия Дюкарева. Третье место – у Анастасии Третьяковой.