В Кыштыме прошёл первый этап чемпионата по волейболу среди полицейских

Вчера, 17:27 Категория: Спорт

191

0

В рамках спартакиады в Кыштыме прошёл первый этап чемпионата ГУ МВД России по Челябинской области по волейболу среди сотрудников органов внутренних дел, в котором приняли участие семь команд из разных территориальных отделов внутренних дел.



Участников соревнований поприветствовал начальник межмуниципального отдела МВД России «Кыштымский» полковник полиции Юрий Добрецкий. Он пожелал сотрудникам удачи и спортивных побед.



Команды продемонстрировали своё мастерство, доказав, что каждый является не только профессионалом в своей работе, но и находится в хорошей физической форме. Волейбольные матчи выдались динамичными и интересными, поддержку спортивного духа команд обеспечивали болельщики из числа коллег.



В результате упорной борьбы победили представители отделения МВД России по Нязепетровскому муниципальному району. Второе место заняли игроки из ОМВД России по Верхнеуфалейскому городскому округу, третье – стражи порядка из Снежинска.

