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В Кыштыме прошёл первый этап чемпионата по волейболу среди полицейских

Вчера, 17:27 Категория: Спорт
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В рамках спартакиады в Кыштыме прошёл первый этап чемпионата ГУ МВД России по Челябинской области по волейболу среди сотрудников органов внутренних дел, в котором приняли участие семь команд из разных территориальных отделов внутренних дел.

Участников соревнований поприветствовал начальник межмуниципального отдела МВД России «Кыштымский» полковник полиции Юрий Добрецкий. Он пожелал сотрудникам удачи и спортивных побед.

Команды продемонстрировали своё мастерство, доказав, что каждый является не только профессионалом в своей работе, но и находится в хорошей физической форме. Волейбольные матчи выдались динамичными и интересными, поддержку спортивного духа команд обеспечивали болельщики из числа коллег.

В результате упорной борьбы победили представители отделения МВД России по Нязепетровскому муниципальному району. Второе место заняли игроки из ОМВД России по Верхнеуфалейскому городскому округу, третье – стражи порядка из Снежинска.

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Теги: Кыштым спартакиада волейбол полиция

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