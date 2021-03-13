Кыштымские легкоатлеты приняли участие в региональных соревнованиях

Сегодня, 13:28 Категория: Спорт

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В Челябинске состоялись региональные соревнования по лёгкой атлетике в помещении памяти заслуженного тренера России В. Петрова и тренера М. Газиева.

На соревнования съехались более 400 спортсменов. Наш город представляли юные легкоатлеты из детско-юношеской спортивной школы.

Ученицы второй школы Полина Сельницына, Евгения Ступацкая и Ольга Мухачёва пробовали свои силы в новом для себя виде соревнований – в многоборье. Им предстояло преодолеть дистанции 500 метров, 60 метров и прыгнуть в длину с разбега. По итогам соревнований Ольга Мухачёва (тренер М.Б. Бардина) заняла второе место.

Также достойно выступили на дистанции 600 метров Виктория Алферова, на дистанции 800 метров – Илья Горбунов, Вадим Самонов и Елизавета Макина.