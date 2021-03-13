Логин

Пароль (Забыли?)

 Чужой компьютер
Или используйте:

Развернуть меню

Кыштымские легкоатлеты приняли участие в региональных соревнованиях

Сегодня, 13:28 Категория: Спорт
175
0

В Челябинске состоялись региональные соревнования по лёгкой атлетике в помещении памяти заслуженного тренера России В. Петрова и тренера М. Газиева.

      

На соревнования съехались более 400 спортсменов. Наш город представляли юные легкоатлеты из детско-юношеской спортивной школы.

        

Ученицы второй школы Полина Сельницына, Евгения Ступацкая и Ольга Мухачёва пробовали свои силы в новом для себя виде соревнований –  в многоборье. Им предстояло преодолеть дистанции 500 метров, 60 метров и прыгнуть в длину с разбега.  По итогам соревнований Ольга Мухачёва (тренер М.Б. Бардина) заняла второе место.

 

Также достойно выступили на дистанции 600 метров Виктория Алферова, на дистанции 800 метров – Илья Горбунов, Вадим Самонов и Елизавета Макина.

Поделиться публикацией

Теги: Кыштым Челябинск ДЮСШ легкая атлетика

Похожие публикации:

Лыжники из Кыштыма стали призёрами областных соревнований

Параспортсмены из Кыштыма привезли 12 комплектов наград с областных соревнований

Кыштымские лыжники стали призёрами первенства Челябинской области

Пересчитаны результаты соревнований

Кыштымские лыжники – в числе сильнейших

Комментарии:

Добавить