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Жительница Кыштыма победила в забеге на Таганае

Сегодня, 11:27 Категория: Спорт
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В минувшее воскресенье, 14 марта, в национальном парке Таганай состоялся массовый забег. Участниками стали любители спортаи активного отдыха.

              

Легкоатлетам предстояло преодолеть заснеженную дистанцию протяжённостью 12 километров. На старт вышли 145 участников – спортсменов бегового клуба RunДом.

 

Первой финишировала жительница Кыштыма Алёна Сартакова. Также не отстал от мамы и её сын – Георгий тоже стал победителем забега, но только среди детей на дистанции в один километр.

 

– Таганай, ты крут! – не скрывает эмоций Алёна. – Я горжусь быть частью этого прекрасного клуба. Вступайте в RunДом, занимайтесь спортом, бегайте и ведите здоровый и активный образ жизни!

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Теги: Кыштым бег Таганай RunДом беговой клуб

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