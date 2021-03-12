Челябинская область готова к проведению Кубка мира по фристайлу в дисциплине «ски-кросс»

Сегодня, 09:21 Категория: Спорт

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На горнолыжном курорте «Солнечная долина» 12-13 марта 60 сильнейших спортсменов из 12 стран сразятся за медали и фирменные южноуральские короны, изготовленные златоустовскими мастерами.

– Площадка полностью готова к проведению этапа Кубка мира. Мы основательно и скрупулезно подходим к организации соревнований, уверен, что в «Солнечной долине» они пройдут на самом высоком уровне, а мероприятие будет настоящим праздником как для участников, так и для зрителей, – отметил заместитель губернатора Вадим Евдокимов.

Соревнования по ски-кроссу на «Солнечной долине» пройдут в два этапа: 12 марта состоится квалификационный раунд, 13 марта – финальные заезды, которые смогут увидеть зрители.

Победителей турнира ждут фирменные награды, которые изготовят мастера из Златоуста. Вместе с медалями победители получат уникальные короны с покрытием из 24-каратного золота.

В составе сборной России готовятся к состязаниям два южноуральских спортсмена. Анастасия Чирцова выступает за сборную с 2011 года, участвовала в Олимпийских играх в Сочи и Пхёнчхане, чемпионка России, двукратный серебряный и бронзовый призер чемпионатов России. Игорь Омелин – уроженец Челябинской области, двукратный чемпион России, серебряный призер чемпионата страны, призер этапов Кубка мира, участник Олимпийских игр 2018 года.

Для гостей этапа Кубка мира готовится большая развлекательная программа. Стадион откроется 13 марта, в 10:30, на склоне разместят фудкорт и несколько красочных фотозон. Будут работать ди-джей, ростовые куклы и аниматоры-ходулисты, зрители увидят шоу-программу и выступления артистов. Организаторы подготовили и детскую игровую площадку. Здесь пройдут конкурсы, игры и эстафеты для маленьких зрителей. Каждый желающий сможет сделать селфи 360 градусов на видеоспиннере, купить сувенирную продукцию и попробовать чай из жарового самовара.

Помогать в проведении турнира будут 110 волонтеров. Добровольцы встречают и провожают иностранные команды в аэропорту, сопровождают к месту проведения турнира, помогают представителям СМИ, медицинской службы и Международной лыжной федерации. Часть волонтеров задействована в работе со зрителями, координации потоков людей, обеспечении социальной дистанции и масочного режима.

Впервые этап Кубка мира по фристайлу в дисциплине «ски-кросс» в ГЛЦ «Солнечная долина» прошел 25 февраля 2017 года. В нем приняли участие 66 спортсменов из 17 стран. В дальнейшем аналогичные соревнования на Южном Урале прошли в 2018, 2019 и 2020 годах.