В посёлке Слюдорудник Кыштымского округа состоится лыжный забег на гору Липовую

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Нынешний зимний сезон в спортивно-туристическом центре «Провинция» посёлка Слюдорудник завершится традиционными соревнованиями.

Как сказал сайту «КР» директор «Провинции» Андрей Акимов, в предстоящую субботу, 27 февраля, здесь пройдут соревнования «Славура-Спринт». Участникам предстоит трижды преодолеть на лыжах дистанцию примерно в один километр. Победители получат сладкие призы.

Седьмого марта в Слюдоруднике состоится лыжный забег на гору Липовую, высота которой около 600 метров. В общей сложности участники пройдут не менее четырёх километров. Победитель удостоится звания «Царь горы». Остальные участники, добравшиеся до вершины Липовой, получат памятные подарки.

Завершится зимний спортивный сезон 20 марта традиционным, 23-м по счёту, лыжным марафоном «На распутье». В прошлом году на старт вышли порядка 300 лыжников со всей России. Эта гонка рассчитана на опытных и подготовленных спортсменов. Мужчинам предстоит пробежать дистанцию в 50 километров, женщинам – вдвое меньше.