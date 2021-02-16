Ралли «Малахит-2021» торжественно откроется на главной площади Кыштыма

Вчера, 13:37 Категория: Спорт

423

0

22-23 февраля в Челябинской области состоится пятый этап Кубка России по ралли «Малахит-2021». Соревнование пройдет также в статусе второго этапа чемпионата УрФО и финала зимней серии монокубка Lada Rally Cup.



В понедельник, 22 февраля, в 16 часов 50 минут на площади К. Маркса в Кыштыме состоится торжественное открытие ралли. Сразу после представления пилотов экипажи стартуют на культовых для уральского ралли скоростных участках рядом с посёлком Слюдорудник. Особенности этих трасс в том, что передвигаться экипажи будут в тёмное время суток, а такие условия всегда требуют особого мастерства и внимания к стенограмме.

В День защитника Отечества участников ожидает 36 километров новых ледовых, скоростных трасс. Откроет второй день ралли СУ «Карабаш», подготовленный на Богородском пруду. И сразу за ним пилоты стартуют на рекультивированной площадке поймы реки Сак-Элги. Спецучасток расположен в дельте одноименной реки.



Вторая секция станет финишной для участников чемпионата УрФО, а пилоты Кубка получат длинный сервис и время на подготовку к финальным допам. Заключительная часть ралли пройдет на хорошо известном скоростном участке вдоль берега озера Акакуль.



По данным организаторов ралли, на гонку уже заявлены 36 экипажей со всей страны: Сергей Ременник и Марина Данилова на Suzuki Swift R4, две эволюции под управлением Алексея Миронова и Александра Рогозина, сразу четыре автомобиля команды Mazda MX5CUP, Дмитрий Воронов и Виктор Позерн, Дмитрий Горчаков и Петр Богачёв, выступающие на Lada Granta.

22-23 февраля состоится финал зимней серии Lada Rally Cup.