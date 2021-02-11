Кыштым присоединился к «Лыжне России – 2021»

Вчера, 16:41 Категория: Спорт

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Сегодня на Верхне-Кыштымском городском пруду возле средней школы № 3 состоялся спортивный праздник – «Лыжня России». В этом году она проходила в России уже в 39-й раз.



Как и все мероприятия в последнее время, «Лыжня России» также претерпела изменения из-за пандемии коронавируса. Ещё в январе речь шла о том, что в этом году одну из самых массовых лыжных гонок нашей страны придётся отменить. К счастью, эпидситуация, связанная с распространением новой коронавирусной инфекции в стабилизировалась. Это позволило провести спортивный праздник, но с осторожностью.



Так, в Кыштыме отказались от торжественного открытия соревнований. На старт не вышли самые маленькие участники – воспитанники детских садов. Отменены также VIP и ветеранские забеги.



В спортивных забегах приняли участие 137 лыжников. Это воспитанники детско-юношеской спортивной школы, работники предприятий и организаций.



Среди мужчин победителем лыжной гонки на дистанции шесть километров стал сотрудник МЧС Александр Крючков. Среди женщин быстрее всего дистанцию в четыре километра преодолела педагог станции юных туристов «Странник» Лариса Малахова.



– Погода сегодня замечательная, настроение отличное, – поделилась эмоциями Лариса Анатольевна. – Лыжня очень хороша, широкая, как на Кубке мира! А чай какой вкусный!



Горячим чаем с лимоном все желающие могли согреться прямо на улице. Специально для участников и болельщиков его приготовили работники столовой третьей школы.



В Кыштыме «Лыжня России» завершилась массовым забегом на 2021 метр. На старт сегодня вышли 135 человек.