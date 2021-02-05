Гиревики из Кыштыма – на втором месте

8-02-2021, 17:17 Категория: Спорт

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Командир отделения 38-й ПСЧ Максим Плаксин.

Спортивная подготовка необходима для огнеборцев, испытывающих немалые физические нагрузки при тушении пожаров, проведении аварийно-спасательных работ и оказании помощи людям. Поэтому помимо регулярных тренировок, проводятся спартакиады и соревнования по пожарно-прикладному спорту, гиревому, настольному теннису, плаванию, лёгкой атлетике, командным видам спорта.

В городе Касли прошло лично-командное первенство 8-го пожарно-спасательного отряда по гиревому спорту с участием команд от каждого из подразделений гарнизона. Соревнования ежегодные и направлены на повышение уровня спортивного мастерства пожарных, которые в дальнейшем будут отстаивать честь отряда на соревнованиях различного уровня.

23 участника по семи весовым категориям боролись за звание сильнейшего гиревика Каслинского гарнизона. Программа состязаний представляла собой классическое двоеборье: толчок двух гирь по короткому циклу и рывок гири. На каждое упражнение выделялось 10 минут, за которые нужно было сделать как можно больше повторений.

По итогам двух видов программы в командном зачете победителями стали спортсмены 42-й пожарно-спасательной части Верхнего Уфалея. Второе место заняла команда 38-й ПСЧ Кыштыма, в составе которой выступали командир отделения Максим Плаксин, пожарные Сергей Стрижов и Артур Гайфуллин. Третье место у огнеборцев 65-й ПСЧ Кунашака.